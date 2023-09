Perazzetti sull'apertura delle mense scolastiche a Città Sant'Angelo: "Ritardi dovuti a motivi puramente tecnici"

Il sindaco Matteo Perazzetti ha illustrato i motivi che hanno portato al ritardo di una settimana nell'apertura delle mense scolastiche a Città Sant'Angelo. Il primo cittadino, da noi interpellato dopo che alcuni genitori avevano chiesto spiegazioni sulla mancata apertura nell'ultima settimana di settembre (a differenza di quanto avvenuto nei comuni vicini ovvero Pescara e Montesilvano), ha spiegato che per motivi tecnici e precauzionali si è deciso di posticipare l'apertura considerando che il punto cottura dei cibi destinati alle scuole angolane si trova nella scuola Giansante, oggetto di lavori di riqualificazione:

"Dopo aver sentito gli uffici tecnici e la ditta che si occupa della refezione scolastica, in via precauzionale abbiamo deciso di ritardare di una settimana l'apertura delle mense scolastiche per motivi igienico sanitari. I locali cottura sono nel plesso Giansante in fase di ristrutturazione, e per dare la massima efficienza e salubrità per le operazioni di cottura degli alimenti per i bambini, ha voluto rendere i locali completamente sanificati e idonei, con la posizione dei frigoriferi per dare la massima sicurezza. Purtroppo l'istituto nella parte della mensa rientra nella parte oggetto di lavori, isolando completamente il cantiere che lo ingloba"