Per l'assessore ed ex sindaco Albore Mascia arriva la cittadinanza onorari di Gardone Riviera

L'assessore comunale ed ex sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia riceverà lunedì 19 luglio, durante una cerimonia ufficiale, la cittadinanza onorari di Gardone Riviera. Si tratta del sigillo che arriva dopo 10 anni di collaborazione fra il Comune di Pescara e quello di Gardone Riviera, per l'impegno profuso da sindaco da Albore Mascia per riallacciare la figura e memoria di Gabriele D'Annunzio alla sua città natale perseguito anche adesso che è assessore.

È il primo pescarese, dopo il Vate, ad aver ricevuto questa onoreficenza, grazie alle iniziative come il logo "Pescara Città Dannunziana", il Festival Dannunziano e altri numerosi appuntamenti presenti ancora oggi.

Centrale sempre il rapporto con Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale degli Italiani, che da consulente del Comune di Pescara ha di fatto messo a sistema le risorse culturali e storiche delle due città, contribuendo alla creazione di una vasta memoria condivisa che oggi rappresenta un vero e proprio patrimonio nazionale. A Pescara lo ricordiamo, la piazza di fronte all'Aurum è intitolata proprio a Gardone Riviera..

"Per me è un riconoscimento di grande importanza che non esalta solo l'impegno delle istituzioni, ma quello dell'uomo. In questo legame forte tra Pescara e Gardone nel nome di d'Annunzio ho creduto e credo, come valore e come messaggio".

Agli amministratori lombardi e al presidente del Vittoriale Giordano Bruno Guerri, Albore Mascia donerà un modello di Casa d'Annunzio in 3D, custodito in una teca in plexiglass, con una cornucopia e il motto "Io ho quel che ho donato". L'opera, un concept estremamente moderno, è stata realizzata da uno studio di architettura pescarese. Sarà presente alla cerimonia anche il sindaco Carlo Masci.