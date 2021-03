Ritardi e problemi dell'agricoltura abruzzese, Pepe: "Giunta regionale molto Imprudente!"

Il vice capogruppo regionale del Pd Pepe attacca l'assessorato all'agricoltura abruzzese sui ritardi e i problemi del settore, denunciando che “gli allevatori sono abbandonati a se stessi mentre altre regioni hanno assegnato contributi “a capo”. Non va meglio nemmeno ai produttori vitivinicoli, che non hanno avuto alcun aiuto per lo stoccaggio del vino, e agli altri comparti del settore agricolo che patiscono i ritardi, per non dire l’indifferenza, da parte della giunta guidata dal romano Marsilio”.

Poi Pepe, parlando ironicamente di "giunta regionale molto Imprudente", sostiene che l'assessorato “è nel caos e in ritardo su ogni fronte”:

“Tanti si lamentano dell’assenza dell’assessore Emanuele Imprudente sia sul territorio che presso la sede del Dipartimento di Pescara. In questa situazione a rimetterci è il mondo dell’agricoltura abruzzese che ancora non riceve nessun aiuto concreto per la crisi economica causata dalla pandemia”.

E ancora: “In questo scenario di incertezza il “bando Covid”, con una dotazione di 9,5 milioni di euro, è stato un vero flop e ancora non si conosce la destinazione delle ingenti risorse avanzate a causa di un bando mal concepito che ha impedito a tanti soggetti di partecipare". Pepe conclude sottolineando che "in campagna elettorale avevano promesso velocità, meno burocrazia, riduzione dei cinghiali! Invece dopo due anni regna la delusione e lo sconforto nell’agricoltura abruzzese… e non solo”.