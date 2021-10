Il consigliere Pepe (Pd) sul rincaro dei pedaggi autostradali su A24 ed A25: "Ancora immobilismo dalla giunta Marsilio"

Immobilismo e nessun impegno concreto da parte della giunta Marsilio sulla questione dei rincari dei pedaggi lungo le autostrade A24 - A25 gestite da Strada dei Parchi. L'attacco arriva dal consigliere regionale del Pd DIno Pepe, che bacchetta la maggioranza per non essersi ancor attivata considerando che le prime indiscrezioni indicano aumenti fino al 34.5% per il 2022 sulle tariffe autostradali, un vero e proprio salasso per automobilisti ed autostrasportatori.

“Lo scorso mese di giugno in II° Commissione fu approvata all’unanimità una mia risoluzione che chiedeva l’attuazione di misure urgenti tese alla riduzione dei pedaggi a causa delle opere manutentive in corso sull’Autostrada A/24 Teramo-Roma, ma da quel momento la Giunta Marsilio non ha avviato alcuna interlocuzione con la società Strada dei Parchi, con Anas Spa né tantomeno con i ministeri competenti e oggi raccogliamo i frutti di questo immobilismo politico e amministrativo. Al danno poi si aggiunge la beffa, infatti agli aumenti monstre dei pedaggi si uniscono i fortissimi disagi per i pendolari e i viaggiatori che ogni giorno devono fare i conti con decine di cantieri

aperti su tutto il tratto autostradale abruzzese che dilatano i tempi di percorrenza e costringono ad autentici viaggi della speranza gli abruzzesi”.

L'aumento più consistente previsto è quello sulla tratta fra Roma Est e Pescara Ovest - Chieti dove si arriverà ad un aumento di 7 euro:

“Invito la giunta Marsilio a darsi una mossa, a intervenire in maniera concreta sul gestore per difendere gli interessi degli abruzzesi. Mi auguro solo che, stavolta, si ottengano risultati tangibili e non qualche “app” che ridarà spiccioli agli abruzzesi fermi in coda…peraltro subito rimangiati da rincari del 34,5%”.