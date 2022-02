Il consigliere Pepe (Pd) incalza la giunta regionale: "Subito gli indennizzi Covid al personale delle case di riposo"

Stanziare subito i fondi per gli indennizzi Covid destinati al personale in servizio nelle case di riposo abruzzesi. A chiederlo il consigliere regionale e vide capogruppo del Pd al consiglio regionale Dino Pepe, che ha presentato un'interpellanza urgente alla giunta Marsilio per risolvere il problema che va avanti ormai da diversi mesi. Pepe ricorda l'impegno e l'importanza per queste figure professionali che hanno lavorato duramente durante la pandemia per contrastare l'emergenza epidemiologica:

"Il loro impegno e la dedizione hanno garantito e continueranno a garantire la sicurezza di tutti i cittadini. Per questo ho depositato una risoluzione, da discutere e approvare in Consiglio regionale, proprio per impegnare formalmente il presidente e la giunta a concedere un bonus economico. La necessità di un intervento volto a riconoscere a questi lavoratori un'indennità speciale, diretto a garantire loro un sostegno economico, è data anche dalla particolare situazione debitoria e di crisi di liquidità, in cui versano alcune delle aziende di servizi alla persona che ha determinato ritardi dei pagamenti degli stipendi. "

Il consigliere fa presente che tutto il consiglio regionale è al corrente delle difficoltà vissute dalle aziende di servizi alla persona in Abruzzo, e dunque non devono essere le lavoratrici e i lavoratori a pagarne le conseguenze quando per mesi sono stati il perno della lotta alla pandemia:

"L'auspicio è che ora questa mia risoluzione venga calendarizzata in commissione dal presidente Mario Quaglieri e che venga discussa e approvata al più presto, proprio per dare un concreto atto di indirizzo politico al governo regionale a concedere un contributo economico straordinario a centinaia di lavoratori".