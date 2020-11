Il consigliere Pepe attacca la Regione sui fondi ai balneatori: "Dopo 5 mesi nessuna risposta" [VIDEO]

Il consigliere regionale Pd Pepe torna sulla questione dei fondi destinati ai balneatori abruzzesi nei decreti Cura Abruzzo 1 e Cura Abruzzo 2, riguardanti gli indennizzi per i danni causati dalle mareggiate del 2019. Il consigliere evidenzia come, a distanza di 5 mesi dall'ultima interrogazione al consiglio per chiedere spiegazioni alla giunta riguardo il mancato pagamento, ancora non ci sia alcuna novità, ed anzi sembra che parte di quei fondi che erano stati stanziati inizialmente per gli imprenditori degli stabilimenti balneari saranno dirottati per altre esigenza.

Pepe parla di un atteggiamento vergognoso da parte della giunta Marsilio, con 200 mila euro che saranno stornati dagli indennizzi per le mareggiate, ricordando che per la questione del Napoli Calcio sono stati stanziati ben 6 milioni di euro.