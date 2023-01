Penne Ribelle incalza il sindaco Petrucci sulla manutenzione delle strade: “Alcune sembrano mulattiere”

I consiglieri di minoranza di “Penne Ribelle”, Sonia Marini e Gabriele Frisa, hanno presentato un'interrogazione al sindaco del capoluogo vestino, Gilberto Petrucci, e al presidente del consiglio comunale Marautti sulla manutenzione del territorio e, in particolare, delle strade comunali, alcune delle quali “sembrano veramente delle mulattiere”, come informa una nota.

“Più volte - denunciano Marini e Frisa - abbiamo segnalato che molte strade del territorio comunale versano in pessime condizioni di manutenzione, con avvallamenti e buche che rappresentano una vera e propria insidia. Il nostro senso civico e di responsabilità nei confronti dei cittadini, ci ha spinto a farlo presente immediatamente al Sindaco il quale ha rimandato tutto alla carenza di risorse”.

E aggiungono: “Ora, a distanza di settimane dobbiamo constatare come la situazione sia rimasta del tutto la stessa, se non peggiorata. Una situazione davvero incresciosa è quella in contrada Mallo, dove la strada è gravemente danneggiata a causa di smottamenti e buche. Per non parlare delle strade di contrada Pagliari, Collalto, Colle Maggio, Baricelle, Villa Degna che stanno diventando impraticabili, nonostante i numerosi impegni presi in campagna elettorale nei quali si garantiva ai cittadini la totale asfaltatura”.

Insomma, gli esponenti di Penne Ribelle si dicono “molto preoccupati dello stato di incuria e abbandono in cui versano gran parte delle strade e cunette comunali sia urbane che extraurbane. Ci auspichiamo che le situazioni segnalate vengano al più presto risolte e che i tempi non si protraggano ulteriormente”, concludono.