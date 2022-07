Penne Ribelle incontra i cittadini in contrada Colle Stella [FOTO]

In tanti hanno risposto, nei giorni scorsi, all’appello di Gabriele Frisa e Sonia Marini per un incontro (tenutosi in contrada Colle Stella) con l'obiettivo di discutere delle proposte portate in consiglio comunale dal gruppo di Penne Ribelle. Dai presenti è stata avanzata la richiesta di continuare a pungolare l’amministrazione sui temi della sanità, del lavoro, della scuola, della manutenzione delle strade, delle problematiche delle associazioni e delle periferie.

Dichiara la consigliera comunale Sonia Marini: «Una forza come la nostra deve stare con la gente e tra la gente. Perciò abbiamo messo in campo questo sforzo, facendo assemblee proprio nelle periferie. Ora ci rivolgiamo ai nostri simpatizzanti ed elettori, ma più generalmente alla città: venite a dare il vostro punto di vista per migliorare la nostra Penne. E al tempo stesso riscopriamo, tutti insieme, la bellezza della buona politica. Noi ci stiamo impegnando al massimo tra mille difficoltà».

E conclude Gabriele Frisa: «Poter radicare e condividere sul territorio una visione politica e propositiva con i cittadini e le cittadine ci consentirà di continuare a fare le nostre battaglie e ascoltare la gente sui grandi temi che ci riguardano. La grande partecipazione a questa assemblea ci infonde ancora più forza per portare avanti le nostre proposte con serietà e competenza».