Penne Ribelle: "Degrado inaccettabile nell’ex Hotel dei Vestini"

I consiglieri di “Penne Ribelle” Sonia Marini e Gabriele Frisa contestano il "totale abbandono" dell'ex Hotel Dei Vestini. "Un degrado - scrivono - dovuto all’inerzia, o meglio al lassismo, per usare una parola forse più congeniale: il Comune, o chi per lui, non è presente per garantire un minimo di decoro urbano nelle parti più vive della città". A segnalare la situazione sono i residenti di via Caselli, che parlano di condizioni inaccettabili fra sporcizia, erba alta, alberi pericolanti, ratti e serpenti.

Dichiara la consigliera Marini: "Ci facciamo portavoce di una situazione di incuria inspiegabile e dell’odissea di decine di residenti della zona che ogni giorno combattono la presenza di migliaia di insetti, rane, topi e addirittura serpenti. Tutto questo accade nel centro città, di fianco all’istituto “Marconi”, a due passi dal liceo Mario dei Fiori, dall’Utap e da diversi esercizi commerciali. Come possiamo tollerare tutto ciò? E’ necessario un intervento che richiami il proprietario privato al decoro, alla sicurezza urbana, vivibilità e igiene. Chiediamo al Sindaco ed alla ASL di verificare la situazione e di intervenire prontamente”.

E aggiunge: “È inconcepibile che dopo ripetuti solleciti si debba assistere alle comprensibili ire dei cittadini che in piena stagione estiva sono costretti a respirare le nauseabonde esalazioni provenienti da quella zona peraltro vicina anche al terminal bus”. Per Frisa, “la situazione degenera giorno dopo giorno. Provvederemo a farci ascoltare all’ufficio competente e alla Asl sperando in un immediato intervento perché un luogo così suggestivo quale una importante zona del centro di Penne non può e non deve essere abbandonato e se la situazione non dovesse cambiare è necessaria una denuncia alle autorità competenti per far si che questo luogo torni ad essere pulito”.