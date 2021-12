Petrucci annuncia: "A Penne fondi per disabili, nuclei familiari e attività produttive"

In consiglio comunale a Penne ieri sono stati approvati alcuni provvedimenti importanti per la comunità: verrà destinato un fondo di 100mila euro al sostegno delle attività produttive cittadine, unitamente a 17mila euro per eliminare le barriere architettoniche nelle abitazioni private, 50mila euro per le attività di sanificazioni nelle strutture comunali e 32mila per gli interventi di manutenzione del patrimonio (viabilità e immobili).

Tra le iniziative politiche discusse in aula, inoltre, è stata approvata una mozione che impegna la giunta a interloquire con l'azienda di trasporto pubblico Tua per incrementare i mezzi di trasporto pubblico sulle tratte dell'area vestina per consentire agli studenti di raggiungere le nostre scuole cittadine. "Abbiamo ottenuto - spiega il sindaco Gilberto Petrucci - contributi statali e regionali per alcune opere pubbliche strategiche: 1.396.000 euro (II lotto abbattimento e ricostruzione scuola elementare Giardini in via Caselli); 700.000 euro (riqualificazione dello stadio di contrada Campetto), 150.000 euro (ammodernamento piscina comunale di contrada Campetto) e 250mila euro per riqualificare la viabilità nella frazione di Roccafinadamo".

Infine è stato approvato un regolamento per semplificare l'attività amministrativa nei procedimenti di edilizia privata. "Continueremo a occuparci di risolvere i problemi ai cittadini e tutelare le fasce deboli, attività commerciali e nuclei familiari che sono in difficoltà a causa dell'emergenza pandemica. È la nostra rotta", conclude Petrucci.