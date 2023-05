Approvata la legge regionale per Penne "Città della sartoria artigianale"

Approvata la legge regionale che rende Penne "Città della sartoria artigianale".

«Penne è "Città della sartoria artigianale", riconoscimento sancito dalla legge appena approvata dal consiglio regionale, con la sola astensione del Movimento 5Stelle», sottolinea il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Leonardo D'Addazio, ideatore dell'iniziativa legislativa.

Che prosegue: «Rivolgo subito un ringraziamento ai colleghi consiglieri che hanno inteso condividere l’obiettivo di puntare sull’elevato artigianato tessile dell’area Vestina come veicolo di sviluppo economico dell’intero Abruzzo. Sin dal mio ingresso in consiglio regionale ho voluto dedicare impegno e idee progettuali a vantaggio di quest’area della nostra regione in considerazione della valenza internazionale e dell'importanza storicamente assunta nella produzione di abiti su misura cuciti dai sarti pennesi. Torno a ribadire come questa nostra parte di territorio abbia tutte le professionalità e potenzialità per diventare il polo regionale, e non solo, della produzione sartoriale made in Italy e di attrarre importanti investimenti nel settore tessile e moda, come già sta avvenendo e come cercheremo di favorire per il prossimo futuro. La norma si propone, inoltre, di istituire il premio regionale "Nazareno Fonticoli" che punta a promuovere le eccellenze artigianali regionali in ambito sartoriale anche nell’ottica di un più ampio programma di valorizzazione dell’intero comparto».