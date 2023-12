Troppi pedoni investiti in via del Santuario, Pignoli (Udc) chiede più illuminazione e contro i furti maggiori controlli

Più controlli per evitare i furti che si intensificano durante le feste, ma soprattutto un potenziamento dell'illuminazione e la potatura degli alberi in via del Santuario, nel quartiere Colli dove troppe sono le persone investite con anche conseguenze drammatiche. Il capogruppo dell'Udc Massimiliano Pignoli avanza formalmente al richiesta con una lettera inviata al sindaco Carlo Masci, all'assessore al Verde Gianni Santilli, alla dirigente Emilia Di Fino, a Pescara Energia e ai comandanti della polizia locale e dei carabinieri della stazione dei Colli “alla luce degli ultimi drammatici investimenti avvenuti a danno dei pedoni”, rimarca. Il riferimento è in particolare all'incidente del 19 novembre che ha visto purtroppo il decesso di una donna di 84 anni.

“Quello che è accaduto nelle ultime ore ripropone il problema della sicurezza per cui oggi stesso provvederò a inviare una lettera a Pescara Energia per chiedere che venga potenziata al più presto l’illuminazione nella zona e poi – fa saper Pignoli - scriverò al dirigente del settore Verde del Comune per far sì che si provveda alla potatura degli alberi. Spesso rami e foglie infatti nascondono e rendono poco visibile la segnaletica orizzontale, andando spesso anche a coprire la luce dei lampioni. In ultimo scriverò una lettera alla polizia municipale chiedendo in generale più controlli su via del Santuario con l’impiego di un maggior numero di pattuglie e di agenti in strada”.

Quindi il problema furti. Diversi quelli che sarebbero stati messi a segno negli ultimi giorni nella zona, riferisce il capogruppo Udc. “Soprattutto nel periodo di queste feste quando molte famiglie partono per le vacanze o per raggiungere i loro cari, le case che restano vuote, diventano un facile obiettivo dei ladri di appartamento per cui scriverò ai carabinieri della stazione di Pescara Colli per chiedere anche in questo caso – conclude - un incremento dei controlli sopratutto nelle ore notturne”.