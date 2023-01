Giampietro (Pd) sulle mense scolastiche comunali: "Da mesi nessuno ha verificato la conformità del servizio e dei prodotti"

Per tre mesi, ovvero dall'inizio dell'anno scolastico fino a dicembre, il Comune non ha nominato un tecnico per il controllo della conformità del servizio di ristorazione nelle scuole comunali rispetto all'appalto. A dirlo il capogruppo del Partito Democratico Piero Giampietro, che aveva presentato un'interrogazione al consiglio comunale alla quale ha risposto il vicesindaco Gianni Santilli che, secondo Giampietro, avrebbe ammesso della mancanza della nomina del tecnico dopo la scadenza del precedente contratto del 30 giugno 2022 con la società che si occupa del servizio per mancanza di stanziamento poi arrivato a fine 2022.

“Dunque la giunta Masci sapeva che nessun tecnico stava controllando se il servizio mense nel quale mangiano 3 mila bambini nelle scuole pescaresi fosse conforme alle previsioni, se le quantità di cibo fossero sufficienti, se i cambi di menu fossero coerenti con il progetto” rileva Giampietro, “una lacuna gravissima di cui la giunta Masci era perfettamente a conoscenza e che è perdurata per tutta la prima parte dell’anno scolastico in corso, visto che solo a partire dal 1 gennaio è stato rinnovato il servizio con un nuovo contratto. A poco serve elencare le visite fatte dagli funzionari comunali: quel che è mancato è stata la figura incaricata per legge a verificare il rispetto del capitolato speciale di appalto, che contiene prescrizioni puntuali e rigorose alle quali la ditta concessionaria deve attenersi con riferimento alle caratteristiche merceologiche dei prodotti, alle modalità di esecuzione del servizio, al rispetto delle norme a garanzia della sicurezza alimentare. Una giunta che ha speso centinaia di migliaia di euro per eventi, fontane, consulenze e capricci su viale Marconi non ha trovato qualche migliaio di euro per esercitare il controllo costante sulle mense scolastiche nelle quali mangiano ogni giorno più di 3 mila bambini anche di pochi mesi. Un comportamento davvero scellerato per il quale la giunta dovrà dare spiegazioni”.

Ricordiamo che l'amministrazione comunale ha prorogato fino al 31 marzo il contratto con la Serenissima e successivamente ci sarà una nuova proroga per arrivare a fine anno, come ci aveva spiegato il vicesindaco Santilli. In primavera ci sarà anche il bando per il nuovo appalto e per il nuovo anno scolastico 2023/2024 ci sarà l'assegnazione alla nuova ditta vincitrice.