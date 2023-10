Legge sul salario minimo, raccolta firme del Movimento 5 Stelle in piazza Primo Maggio per sostenerla

Raccolta firme per sostenere il disegno di legge del Movimento 5 Stelle per il salario minimo. A partire dalle 10 del primo maggio in piazza Primo Maggio sarà allestito il gazebo dove sarà spiegato il contenuto della proposta e si raccoglieranno le adesioni per sostenerla. Una legge quella cui si punta “voluta per assicurare una retribuzione equa, a partire da un salario minimo garantito per legge. L’obiettivo del M5s Pescara, rappresentato dai consiglieri comunali Erika Alessandrini, Paolo Sola e Massimo Di Renzo insieme ai tanti attivisti che instancabilmente lavorano al loro fianco – si legge nella nota diffusa -, è appunto quello di informare i cittadini, coinvolgendoli in questa battaglia di civiltà.

“I principali punti della nostra proposta – spiega quindi Alessandrini - sono chiari: introdurre una soglia minima inderogabile di 9 euro all'ora, garantendo che nessun lavoratore possa essere retribuito al di sotto di questa cifra e riconoscere al lavoratore di ogni settore economico, un trattamento economico complessivo che include anche il trattamento economico minimo, non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative, a livello nazionale nel settore in cui opera l'azienda.”

“Le nostre iniziative non si fermano qui – sottolineano i pentastellati -. Da tempo è attiva una raccolta firme a sostegno della nostra iniziativa sul sito per il sostegno al salario minimo www.salariominimosubito.it che a differenza delle fake news circolate tra i banchi del governo di centrodestra, rappresenterebbe un rafforzamento della contrattazione collettiva e, secondo l'Istat, porterebbe a un aumento medio di 804 euro nelle retribuzioni di 3,6 milioni di lavoratrici e lavoratori”.

Il richiamo è quindi alla Costituzione laddove afferma che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. “Molto spesso, invece, le retribuzioni non assicurano a tutti un’esistenza decorosa. Sono anni che il Movimento 5 Stelle si batte per l’introduzione di un salario minimo orario di 9 euro, da estendersi anche alle lavoratrici, ai lavoratori subordinati e a buona parte degli autonomi, al fine di rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva e contrastare i contratti pirata, le false imprese e le false cooperative. Il salario minimo legale – sottolineano ancora Alessandrini, Di Renzo e Sola - è già una realtà in 22 Paesi europei su 27, nei quali ha dimostrato di contribuire all'aumento degli stipendi di coloro che venivano pagati meno.

“Il salario minimo, al contrario di quanto afferma il governo Meloni, è da stimolo all’occupazione e alla produttività. Fingere che il salario minimo sia un problema all’economia significa mistificare la realtà e continuare a calpestare i diritti e la dignità delle persone – concludono –. Invitiamo i cittadini a venire a sostenere questa proposta con la propria firma perché il salario minimo possa diventare legge e garantire che ogni lavoratrice e lavoratore abbia una retribuzione dignitosa per la propria opera”.