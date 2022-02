Il Pd presenta in Regione e in Comune due interrogazioni sul rogo nella pineta dannunziana: "Tutelare il polmone verde della città"

Il Pd, con il gruppo consiliare regionale e con i gruppi consiliari di centrosinistra in Comune, ha presentato due interrogazioni riguardanti l'incendio che il primo agosto 2021 ha interessato la pineta dannunziana, ed in particolare gli aspetti legati alla prevenzione degli incendi. L'obiettivo, è chiarire per ogni ente, e nello specifico per il Comune di Pescara, se siano stati adottati tutti gli strumenti previsti per le attività di prevenzione e sorveglianza incendi nel “Piano preliminare di previsione e di prevenzione del rischio di incendi boschivi” , piano che è stato redatto proprio nel 2021 e che fa parte del piano regionale di programmazione delle attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi.

"Si parla, più concretamente, della rimozione della vegetazione erbacea ed arbustiva, prima della stagione estiva da ripetersi in relazione alle condizioni climatiche, interventi selvicolturali, manutenzione di viali tagliafuoco “naturali”, manutenzione semestrale delle “bocchette” antincendio e l’installazione di nuove laddove non sono presenti (2 in via Pepe e 4 lungo il percorso prospiciente la chiesa Stella Maris), attivazione di un controllo capillare nei periodi e nelle ore di massima allerta anche attraverso l’installazione di un sistema di telecamere e con le squadre di protezione civile, apposizione di idonea segnaletica, ripuliture periodiche, attivazione di nuclei di volontari di pronto intervento e di corsi di formazione, l’acquisto o il potenziamento di attrezzature di base, idoneo abbigliamento, dpi, sistemi di comunicazione e avvistamento.

L’altra questione è invece quella legata all’aggiornamento del piano di emergenza comunale, oggetto anche dell’interpellanza presentata in Regione, che ha competenza in materia di protezione civile. Il piano comunale, infatti, aggiornato nel 2020, appare lacunoso di informazioni in merito alla prevenzione degli incendi boschivi, elaborate dallo stesso Comune con il “Piano preliminare di previsione e di prevenzione del rischio di incendi boschivi”, che dovrebbero esserne parte integrante, sulla base sia della normativa nazionale che dell’articolo 28 del Piano di Assetto Naturalistico della Pineta. Si chiede pertanto alla Regione se il piano di emergenza comunale sia adeguato nella parte relativa agli incendi boschivi."

I consiglieri, quindi, intendo capire se a seguito dell'allerta alta diramata dalla Regione proprio per il primo agosto, il Comune di Pescara che è classificato territorio ad alto rischio, avrebbe dovuto attivarsi con misure specifiche ed ordinanze considerando che in quei giorni gli incendi stavano già interessando il territorio provinciale. La pineta dannunziana, prosegue il Pd, è il polmone verde della città con i suoi 63 ettari con molte specie di flora caratteristiche della macchia mediterranea ed ormai in via d'estinzione:

"Il violento incendio che lo scorso agosto ha colpito duramente questa preziosa realtà del patrimonio arboreo della città di Pescara è stato un colpo al cuore e all'orgoglio pescarese, perché la pineta è un luogo identitario della città, sia culturale, sia storico e paesaggistico e numerose personalità di grande fama l’hanno frequentata, tra cui illustri personaggi pescaresi come D'Annunzio, Flaiano, Cascella; il rogo, inoltre, ha privato i cittadini della fruizione di un luogo simbolo, non solo dal punto di vista naturalistico ed ecosistemico, ma anche di svago e socializzazione.

Come gruppo consiliare del Partito Democratico in Regione e gruppi consiliari di centrosinistra al Comune di Pescara abbiamo voluto attuare un’azione sinergica, volta da un lato a chiedere informazioni sul passato e dall’altro a tenere alta l’attenzione in vista della prossima stagione estiva; non possiamo permettere che la nostra città sia colpita nuovamente da eventi di tale violenza e gravità come l’incendio della scorsa estate.ti per l’acquisto e l’installazione degli impianti domiciliari e che a breve arriverà in aula”.