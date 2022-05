Il Pd sulla Nuova Pescara: "Serve il coraggio del primo passo"

Avviare il tempo della costruzione concreta della Nuova Pescara, sull'onda del rinnovato spirito di creazione della nuova realtà amministrativa. A dirlo gli esponenti pescaresi del Pd Nicola Maiale (segretario provinciale Pd Pescara), Antonio Caroselli (segretario unione comunale Pd Pescara), Umberto Coccia (Coordinatore Circolo Pd "La Grande Pescara") e Francesca Carnoso (Direttivo Circolo PD "La Grande Pescara") che auspicano uno spirito unitario e costruttito, superando le paure e senza temere i tempi che si impiegheranno per arrivare al risultato come già espresso dalla legge regionale 26 del 4 agosto 2018:

"È necessario, dunque, che le lancette che scorrono dal referendum del 2014 siano riempite di lavoro, lavoro che peraltro ha ad oggi in istruttoria parlamentare, grazie anche al nostro lavoro fondamentale, 90 milioni di euro funzionali al processo e che conduca senza strappi alla cucitura del nuovo habitus cittadino. Un lavoro orientato alla più funzionale possibile fusione fra le diverse Amministrazioni che vanno indagate e conosciute nelle specifiche peculiarità e potenzialità e rispetto al quale anche la Regione adempia rispetto alla contribuzione funzionale alle attività propedeutiche, già prevista nella citata legge del 2018."

Lavorare insieme, proseguono gli esponenti del Pd, è fondamentale per rendere la nuova realtà piena di forza, energia ed atrattiva, avendo il coraggio di fare il primo passo per poi magari scoprire che le distanze non sono mai esistite. Ieri era intervenuto anche Carlo Costantini sul tema della Nuova Pescara, che accusa la Regione di non aver voluto da quattro anni trasferire i fondi per l'avvio del processo burocratico ai rispettivi comuni interessati.