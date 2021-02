Il Pd attacca la giunta Masci sulla pista ciclabile in viale della pineta: "Doppia sorpresa, la pista ciclabile non ci sarà più"

La pista ciclabile in viale della Pineta, di fatto, è destinata a sparire. Lo ha dichiarato il capogruppo Pd in Comune Giampietro nella conferenza stampa convocata ieri 19 febbraio sul posto, dove da giorni è scoppiata la polemica relativa alla nuova segnaletica orizzontale disposta dall'amministrazione comunale.

A seguito della seduta straordinaria della commissione controllo e garanzia del consiglio comunale, Giampietro fa sapere che sono emerse due sorprese, ovvero che non c'è stato alcun errore nell'esecuzione del progetto in quanto la determina del dirigente competente riporta molto fedelmente i lavori successivamente realizzati. Inoltre, per porre rimedio al risultato si realizzeranno corsie a "zona 30" condivise da automobili, autobus e biciclette:

"In buona sostanza la pista ciclabile non ci sarà più, siamo nel 2021 e si smantella una pista ciclabile fra l'università e il mare".

Presente anche il presidente di Fiab Pescarabici Catania durante la seduta della commissione, con il dirigente Trisi che ha specificato come la pista ciclabile in viale della pineta è l'unica sulla quale attualmente l'amministrazione comunale ha introdotto modifiche realizzando dunque un progetto molto simile alla determina. Il consigliere del Pd Presutti:

Prima di questa seduta credevamo che questa giunta volesse sciaguratamente continuare a far passare le biciclette in mezzo, fra due corsie di automobili, e invece no: la pista ciclabile scomparirà del tutto: noi come gruppo Pd siamo pronti alla diffida

I consiglieri Pagnanelli e Catalano sottolineano come sia grave scaricare la responsabilità di questo pasticcio sulla ditta esecutrice, sull'operaio e il progettista: