Pd ancora all'attacco sui parklet: "Giunta Masci cambia ancora idea, inaccettabile"

La giunta Masci ha cambiato nuovamente idea sui parklet, e la confusione generata è inaccettabile. A parlare sono i consiglieri comunali del Pd Piero Giampietro, Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti e Giovanni Di Iacovo che attaccano nuovamente il centrodestra per la questione degli spazi esterni concessi alle attività commerciali e locali per aumentare i posti a disposizione per l'emergenza Covid.

"In primavera aveva fissato la scadenza dell’autorizzazione ai parklet al 31 ottobre, qualche giorno fa ha presentato in ritardo una proposta di prolungamento di tale scadenza al 31 dicembre lasciando per alcuni giorni i parklet nel limbo dell’abusivismo, ora si accorge che forse non c’era bisogno di prorogare le scadenze. Un pasticcio imbarazzante creato dalla testardaggine del centrodestra che ha voluto respingere le nostre proposte di buonsenso sui parklet, e del quale chiederemo spiegazioni nelle commissioni competenti e nel Consiglio comunale”.

Secondo i consiglieri, la giunta Masci ha infilato una nuova gaffe e ora, per il bene di tutti, dovrebbe fermarsi per risolvere i problemi interni e le guerre di potere per tornare ad amministrare la città:

"Adesso c’è solo un enorme vuoto che i pescaresi non meritano”