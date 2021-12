Nuovo hub vaccinale, Pd: “Urgente ma impensabile farlo nella palestra di una scuola media”

Il consigliere regionale del Pd Blasioli e i consiglieri comunali Dem Giampietro, Catalano, Pagnanelli, Presutti e Di Iacovo si dicono "sconcertati" di fronte alla proposta, avanzata formalmente dal Comune di Pescara, di allestire l’hub vaccinale nella palestra della scuola media Foscolo di via Einaudi: “L’apertura dell’hub vaccinale nella stazione di Porta Nuova, arrivata in ritardo dopo l’incredibile scelta iniziale dell’Outlet Village, non basta più alla luce dell’accelerazione sulle terze dosi e del vaccino per la fascia di età 5-12 anni: c’è bisogno urgente di aprire un ulteriore hub vaccinale dove poter somministrare anche Pfizer”, affermano.

La città, per i consiglieri comunali, “non regge con un solo hub e non comprendiamo le ragioni di questa incredibile sottovalutazione da parte della giunta, che solo dopo le nostre denunce ha attivato il centro di Porta Nuova in parziale sostituzione dell’unico hub aperto a quel tempo nell’Outlet Village di Città Sant’Angelo. Vale la pena ricordare che in consiglio comunale siamo stati noi a suggerire di insistere sulla stazione di Porta Nuova, ipotesi inizialmente scartata da Asl e Comune. Ma con la corsa dei contagi e il nuovo regime del Green pass, questa organizzazione non basta più: la giunta non può limitarsi agli appelli, occorre individuare soluzioni ma pensare di allestire l’hub in una scuola operativa è l’ultima delle soluzioni ipotizzabili”.

Non solo: per il Pd “occorre puntare anche sull’allestimento straordinario di un centro per lo screening di massa partendo dalla popolazione scolastica, approfittando della chiusura delle scuole, facendo seguito alla richiesta che abbiamo protocollato il 17 novembre, con largo anticipo rispetto alle file infinite che si verificano allo stadio. Servirebbe anche in Val Pescara, magari assieme al centro vaccinale qui presente, per evitare lo spostamento di tante persone fino a Pescara”.

E Blasioli aggiunge: “È incredibile che, con i costanti flussi finanziari che la Regione Abruzzo ha ricevuto per la gestione dell’emergenza, il Comune e la Asl non riescano ad individuare alcune migliaia di euro per l’affitto di una struttura privata o per l’individuazione di soluzioni alternative, e arrivi a proporre una soluzione interna al perimetro scolastico che rischia di generare la promiscuità fra centinaia di alunni, docenti e personale scolastico con la popolazione che andrà a vaccinarsi e che comunque finirà per privare gli studenti della palestra. Una scelta inaudita che va respinta con decisione”.