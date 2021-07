Il Pd sul liceo Marconi: "Situazione in altissimo mare, la Regione non ha ancora stanziato i fondi"

Il Pd, per bocca del consigliere regionale Blasioli e del consigliere provinciale Chiacchia, torna a occuparsi del liceo Marconi parlando di "situazione in altissimo mare" e denunciando che "la Regione Abruzzo non ha ancora stanziato i fondi necessari per l’affitto delle nuove sedi dove trasferire le 67 classi" dell'istituto scolastico.

Blasioli e Chiacchia precisano che "qualsiasi immobile individuato richiederà un minimo di lavori di adeguamento degli ambienti da adibire alle attività scolastiche e quindi occorreranno almeno un paio di mesi prima che studenti, docenti e personale possano disporre di sedi provvisorie pienamente fruibili. Un liceo senza sede, neppure provvisoria, è un’emergenza di servizio pubblico essenziale e nel caso del liceo Marconi parliamo di una comunità scolastica composta da 1400 studenti e 200 unità di personale tra docenti, amministrativi e collaboratori scolastici".