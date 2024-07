L'attacco dei consiglieri del Pd: "Pescara senza giunta ad oltre un mese dalle elezioni, ostaggio dei giochi di partito"

Ad oltre un mese dal voto, Pescara è ostaggio dei giochi di partito del centrodestra ed è ancora senza giunta comunale. A dirlo i consiglieri del Partito Democratico Giovanni Di Iacovo, Piero Giampietro, Francesco Pagnanelli, Michela Di Stefano e Marco Presutti che attaccano il sindaco Carlo Masci per i ritardi nell'ufficializzazione dei nomi:

"“Ad oltre un mese dalle elezioni comunali, nonostante la vittoria al primo turno, il sindaco Masci non ha ancora formato la giunta e ad oggi Pescara non ha ancora un’amministrazione operativa. Questo stallo politico amministrativo è dovuto ai ricatti dei partiti di centrodestra che di fatto vogliono imporre le loro scelte senza che il sindaco stia dimostrando autorevolezza e autonomia nello scegliere gli assessori, che sono i suoi delegati. Sulle assessore c’è un imbarazzante rimpallo tra Fratelli d’Italia e Forza Italia e vengono trattate da zavorre: questa circostanza denota la scarsa considerazione dei partiti di centrodestra nei confronti della parità di genere."

I consiglieri d'opposizione proseguono:

"Inoltre si apprende dai giornali che alcune scelte sarebbero imposte da accordi regionali non rispettati nella formazione della giunta Marsilio. Da ultimo non si comprende chi sarà il consigliere candidato alla presidenza dell’assise civica, figura di garanzia che ad oggi sembra essere solo il frutto di una mera spartizione senza rispetto di criteri di base come esperienza e capacità di rappresentare tutta l’assemblea, considerato che dovrà essere sottoposto al voto segreto di tutti, anche della minoranza. Una città insomma ostaggio di giochi di partito e di assegnazione di incarichi che vede un sindaco che si sta mostrando poco autorevole e incapace di scegliere autonomamente i propri collaboratori di giunta”.