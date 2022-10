Pd e Giovani Democratici sull'istituzione dello psicologo di base in Abruzzo: "Una buona notizia anche se con molto ritardo"

I Giovani Democratici e il Partito Democratico accolgono positivamente l'approvazione da parte del consiglio regionale della delibera che istituisce anche in Abruzzo la figura dello "psicologo di base". Una misura considerata necessaria per migliorare il benessere psicologico e la qualità della vita della popolazione, e i Gd ricordano il lavoro fatto per l'elaborazione e comprensione dei bisogni psicologici soprattutto dei giovani a cuasa della pandemia e dei mutati rapporti sociali per il periodo delle restrizioni.

"Non possiamo peròessere esenti dall’esprimere le nostre perplessità rispetto alla latenza con la quale questo provvedimento è stato approvato, se rapportata alle tempistiche che sarebbero state necessarie per far fronte alle conseguenze psicologiche della pandemia, scopo al quale il servizio è dedicato. Il provvedimento viene approvato nel settembre del 2022, a più di due anni dal primo lockdown e dopo che già durante la seconda metà del 2021 era stato instaurato a livello nazionale un dibattito riguardante gli effetti della pandemia sul benessere psicologico degli italiani. Se la salute mentale della popolazione abruzzese è una reale prerogativa, di certo è difficile spiegare il perché della notevole mancanza di celerità nell’intervenire in difesa di quest’ultima."

I Giovani Democratici plaudono all'uso dei distretti sanitari come presidi per questo servizio, da integrare con un potenziamento delle strutture internet in tutte le strutture sanitarie, per consentire agli operatori di operare da remoto, modalità già collaudata durante la pandemia, che può e deve essere istituzionalizzata.

"Chiediamo anche che gli operatori siano messi in condizione di visitare periodicamente i presidi scolastici, per intercettare il disagio psicologico il più precocemente possibile. Il primo stanziamento economico dovrà essere seguito da altri, per consentire di acquisire l’operato di un minimo numero di psicologi per svolgere tutti i delicati compiti ad essi assegnati."