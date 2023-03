L'attacco del Pd a Fratelli d'Italia: "La città è senza bilancio mentre si litiga per la poltrona di capogruppo"

I consiglieri comunali del Partito Democratico Francesco Pagnanelli, Piero Giampietro, Stefania Catalano, Marco Presutti attaccano i colleghi di Fratelli d'Italia dopo le liti interne al partito scoppiate nelle ultime ore, con Zaira Zamparelli destiuita dal ruolo di capogruppo.

"Mentre la città è ferma, il bilancio non ancora è approdato in aula dopo due mesi ad anno iniziato, assistiamo attoniti ai litigi da condominio che stanno avvenendo all’interno di Fratelli d’Italia per la poltrona di capogruppo.

Spiace constatare che gli esponenti del primo partito d’Italia anziché concentrarsi sui problemi di Pescara siano intenti ad insultarsi per chi debba di loro guidare il gruppo in Comune solo ai fini di un conseguente presunto aumento di visibilità. Spiace ancora di più vedere la collega Zamparelli non difesa nemmeno dal sindaco e considerata ormai quasi come fosse fuori dalla maggioranza. Un triste spettacolo per il consiglio comunale e per l’intera città."

La consigliera Zamparelli, lo ricordiamo, aveva parlato di "un atto di prepotenza nei confronti di una donna, ma soprattutto di un esponente politico che si è candidata ed è stata eletta in Fratelli d'Italia nel 2019" annunciando di voler informare della questione i vertici regionali e nazionali di Fratelli d'Italia.