Il segretario regionale Pd Fina sulla questione del Covid: "Regione e assessore Verì non minimizzino, situazione delicata"

Intervenire subito e non minimizzare la situazione abruzzese per quanto riguarda i contagi da Coronavirus. Così il segretario regionale Pd Fina esorta l'assessore Verì e la Giunta a prendere provvedimenti per farsi trovare preparati rispetto ai rischi della seconda ondata di contagi, evitando di finire in una situazione critica.

"Va costituita una cabina di regia vera e costantemente a lavoro che coinvolga anche le forze politiche di opposizione per condividere le misure di contrasto che si renderanno necessarie. La condivisione non potrà che andare a beneficio oltre che della qualità degli interventi, anche della necessità di fare in modo che essi siano accolti positivamente dai cittadini abruzzesi".

Intanto oggi 16 ottobre si terrà l'assemblea regionale Pd, dove si discuterà di vari temi come la piattaforma Prossima Generazione Abruzzo” riguardante l'alternativa di governo con la visione ed il programma per scegliere la squadra che si candiderà a guidare l'Abruzzo alle prossime regionali e comunali.