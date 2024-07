Sicurezza, gruppo consiliare del Pd: "necessario attivare il servizio notturno dei vigili urbani"

Il gruppo consiliare del Pd in Comune chiede al sindaco Carlo Masci di prevedere un servizio notturno della polizia locale, per un maggiore controllo del territorio. Lo hanno riferito, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta venerdì 12 luglio in Comune, i consiglieri Piero Giampietro, Francesco Pagnanelli, Michela Di Stefano, Giovanni Di Iacovo e Marco Presutti.

L’omicidio del 16enne Christopher Thomas Luciani in un angolo nascosto del parco Baden Powell in primis, ma anche altri fatti di cronaca cittadina che hanno visto protagonisti minori “armati di coltello” pongono in primo piano il tema della sicurezza, ma anche quello del disagio giovanile.

In estate e nelle ore notturne, per i consiglieri comunali dem, è importante vigilare attentamente per le strade della città. Di qui la necessità di «ripristinare un servizio, già attivo negli anni della vecchia Amministrazione», precisa il consigliere Piero Giampietro, «per garantire un controllo maggiore nella fascia oraria che va dalle 24 alle 7 del mattino».

«Chiediamo all’attuale Amministrazione, alle prese con questa lunga fase di trattative per la composizione della nuova Giunta, di riattivare il turno notturno per i vigili urbani. La scelta di non prevedere tale servizio notturno denota una disorganizzazione, che potrebbe comportare conseguenze che intendiamo evitare», dice Giampietro.

La consigliera Michela Di Stefano si sofferma, in modo particolare, sul numero elevato degli accessi al pronto soccorso da parte di ragazzi che esagerano con l’alcol. «C’è una grave emergenza sociale», precisa. «Abbiamo chiesto un accesso agli atti per verificare i dati di abuso di bevande alcoliche da parte dei più giovani Le somministrazioni spesso non derivano dai locali, solitamente sotto controllo, ma dal rifornimento che i ragazzi effettuano nei minimarket aperti h24. Mancano i controlli per questo tipo di attività».

Giovanni Di Iacovo e Francesco Pagnanelli focalizzano l’attenzione anche sull’offerta in termini di intrattenimento per i giovani. «Quattro eventi al mese possono essere organizzati dai locali, quindi spesso i ragazzi cercano altri spazi di svago, che però non vengono controllati», riferisce Di Iacovo. Il consigliere Pagnanelli suggerisce di «implementare l’offerta culturale e ricreativa destinata ai ragazzi sul territorio».