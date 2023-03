Pd e centrosinistra delusi dalle piantumazioni in piazza Garibaldi: "Servono un piano organico e una Consulta del verde"

Dure critiche da parte del centrosinistra comunale alla giunta Masci, dopo le prime nuove piantumazioni eseguite in piazza Garibaldi. Da settimane, lo ricordiamo, è operativo il piano del verde messo in campo dall'amministrazione comunale che prevede il taglio di alberi pericolanti o comunque secchi da sostituire con altre piante giovani. Proprio il taglio di alberi in diverse vie del centro e in piazza Garibaldi aveva scatenato le ire dell'opposizione e dei comitati ambientalisti.

Ora ad intervenire è il capogruppo della lista "Sclocco sindaco" Mirko Frattarelli che parla di una vera e propria beffa:

"Una vera e propria beffa l'operazione restyling del patrimonio arboreo di piazza Garibaldi. Era stata annunciata dall'amministrazione comunale una piantumazione degna e proporzionata al prestigio della piazza, ma così non è stato. Continua l'operazione desertificazione della città, e a farne le spese sono ovviamente gli alberi e le piante su tutto il territorio. Un flop invece tutte le nuove piantumazioni che l'amministrazione ha messo in campo. Da Corso Vittorio Emanuele dove decine delle nuove piante sono già secche, a Piazza Garibaldi dove ieri sono stati piantati nuovi alberelli che non fanno onore alla piazza e hanno reso scontenti e insoddisfatti i cittadini residenti. Un intervento serio e rispettoso dell'ambiente avrebbe previsto una piantumazione seria, rigogliosa ed accogliente. Non è accettabile piantare alberi così piccoli, giovani e che non svolgono la funzione vitale che una pianta più grande e già cresciuta è in grado invece di dare. È ora di cambiare passo sul tema del verde."

Abbiamo raggiunto anche Piero Giampietro, capogruppo del Pd in consiglio comunale sull'argomento, che ha parlato di un intervento insufficiente e che dimostra come questi tagli localizzati, a macchia di leopardo e le relative sostituzioni danneggeranno il patrimonio verde complessivo della città:

"Questi interventi dimostrano la mancanza di una visione organica e complessiva della gestione del verde cittadino. Per questo a Pescara serve non solo un piano del verde ma anche una Consulta del verde che vada al di là degli schieramenti politici e che metta insieme ruoli scientifici e tecnici per gestire un argomento delicato per la vita quotidiana di tutti come quello del verde. Piazza Garibaldi è solo un esempio di come siano stati sostituiti alberi grandi con alberi ancora giovani, ma anche i tagli avvenuti nella zona fra via Chieti e via L'Aquila sono un altro esempio. Anche su corso Vittorio, purtroppo, stiamo arrivando ad un viale privo di alberi ma ormai spoglio e decisamente triste. Ogni taglio dev'essere ponderato attentamente, ogni nuova piantumazione dev'essere opportunamente selezionata per non diminuire l'impatto del verde sulla qualità della vita dei pescaresi".