Il Pd torna sulla questione buche stradali: "Via Raiale è diventata una mulattiera" [FOTO]

Nuovo affondo del Pd pescarese contro l'amministrazione Masci in merito alle buche stradali. Il segretario Pd Unione comunale Antonio Caroselli, infatti, questa volta punta l'attenzione su via Raiale, dove ormai la situazione per le buche e dissesti stradali sarebbe insostenibile:

"Nel mentre i proclami giornalistici dell’Amministrazione comunale di Pescara per una soluzione all’emergenza buche in città proseguono senza risultati, via Raiale Vecchia si sta trasformando in un sentiero escursionistico. Una strada totalmente abbandonata e soggetta a continui allagamenti nei giorni di maltempo. Abbiamo detto più volte che la città di Pescara avrebbe bisogno di dotarsi di un fascicolo manutentivo. Una mappatura delle strade, monumenti e infrastrutture che necessitano di interventi per il ripristino del decoro che i cittadini pescaresi meritano."

Caroselli ribadisce che l'opposizione è pronta a fare la sua parte, e chiede al sindaco di trovare le risorse necessarie per sistemare via Raiale e tutte le strade cittadine dove vi sono condizioni particolarmente critiche:

"I sentieri ci piacciono nelle belle montagne abruzzesi!". Ricordiamo che proprio il Partito Democratico da mesi denuncia una situazione di degrado per la scarsa manutenzione stradale sia ordinaria che straordinaria. A tal proposito, il primo cittadino Carlo Masci aveva replicato che vengono eseguiti oltre 100 interventi di chiusura buche al giorno, con una spesa di circa 2 milioni di euro l'anno:

"Questa amministrazione comunale ha messo in campo il più grande intervento sulle strade che ci sia mai stato. Il problema è che Pescara poggia su terreni sabbiosi e argillosi e con i sottoservizi obsoleti quando piove le tubature si rompono creando le buche visto che l'asfalto al di sopra si rompe. Ma abbiamo anche progetti esecutivi per 120 milioni di euro con il Pnrr per le opere pubbliche molte delle quali sono dedicate al rifacimento delle strade"