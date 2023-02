L'attacco alla giunta Masci del Pd sulla bretella in via Valle Roveto: "Cantiere fermo e dimenticato"

Un cantiere fermo da un anno e mai ripreso, letteralmente dimenticato dalla giunta Masci. Ad attaccare l'esecutivo comunale sono i consiglieri del Partito Democratico Piero Giampietro, Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti e Giovanni Di Iacovo che intervengono in merito ai lavori per la bretella stradale in via Valle Roveto, la strada alternativa a via Del Circuito che ha l'obiettivo proprio di scaricare dalla grossa mole di traffico l'arteria stradale liberando la zona da traffico, smog e inquinamento.

Secondo i consiglieri, infatti, i lavori sono fermi dal febbraio 2022 e non sono più ripresi, per un corticircuito burocratico e di informazioni:

"A un anno esatto dallo stop è emerso che non è pronta neppure la perizia di variante, il che vuol dire che saranno necessarie altre settimane per far ripartire i lavori – denunciano i consiglieri di opposizione – senza che nessun esponente della giunta si senta in dovere di spiegare il motivo di uno stop così prolungato. Il confronto dal vivo fra ditta esecutrice e uffici, avvenuto in commissione, è stato molto chiaro: superati i problemi degli espropri e della vasca di prima pioggia, è mancato il coordinamento, come troppo spesso sta avvenendo sui lavori pubblici di Pescara, come d’altronde dimostrano il disastro di viale Marconi e l’accavallamento dei cantieri in via del Santuario."

Nel frattempo, aggiungono i consiglieri, altri interventi complementari come la rotatoria fra via Pian delle Mele e via del Circuito potevano già essere terminati in attesa di poter riprendere i lavori sulla bretella che alleggerirebbe il "tappo" dovuto al grande flusso di auto che si crea tutti i giorni in via Del Circuito davanti al ponte di villa Fabio:

"Creando una enorme cappa di smog e traffico e un ostacolo al percorso delle ambulanze verso il pronto soccorso. Ora ci auguriamo che questi ritardi siano recuperati rapidamente".

