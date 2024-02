Il Pd all'attacco sull'albero abbattuto nel giardino della scuola in via Angiolieri: "Bambini non evacuati, giunta irresponsabile"

Duro attacco dei consiglieri comunali del Partito Democratico Stefania Catalano, Marco Presutti, Piero Giampietro, Francesco Pagnanelli e Giovanni Di Iacovo, dopo l'abbattimento avvenuto il 22 febbraio di un albero nel giardino dell'asilo nido in via Cecco Angiolieri avvenuto in quanto la pianta era a rischio crollo. L'operazione è stata eseguita senza evacuare i bambini e il personale:

"Il sindaco Carlo Masci e l’assessore Gianni Santilli chiariscano subito quello che è successo questa mattina all’asilo nido “Il Gabbiano”, e si assumano le loro responsabilità senza scaricare colpe su impiegati e tecnici: quello che è successo è di una gravità senza precedenti:

"Sindaco e assessore sono troppo impegnati nelle rispettive campagne elettorali e non vogliamo nemmeno immaginare cosa poteva succedere in caso di un errore umano. La teoria della giunta Masci prevede che in caso di abbattimento di alberi si devono chiudere le strade per preservare le automobili ma non è necessario chiudere gli asili nido o le scuole? Sarebbe una follia. Gianni Santilli è assessore agli asili nido ed anche al verde pubblico, quindi non poteva non essere al corrente dell'intervento di questa mattina: ormai è chiaro che, preso com’è dalla sua campagna elettorale al fianco di Marco Marsilio, non esercita più il ruolo di assessore, è bene che si dimetta immediatamente e non solo per questo episodio. Ma prima di farlo, chiarisca in consiglio comunale quanto avvenuto, senza chiamare in causa gli uffici perché era preciso compito dell’assessore assicurarsi che questi interventi di manutenzione venissero fatti solo ed esclusivamente a scuole chiuse"