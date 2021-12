L'attacco dei consiglieri Pd all'amministrazione Masci: "Tagliati gli alberi di Natale in periferia"

Niente alberi di Natale del Comune in molte zone della periferia di Pescara. A dirlo i consiglieri comunali del Pd Piero Giampietro, Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti e Giovanni Di Iacovo che spiegano come, nei 350 mila euro stanziati per le feste natalizie non siano compresi gli alberi nelle piazze dei quartieri, ma solo in piazza Salotto:

"Le piazze dei quartieri di Pescara non avranno più gli abeti natalizi posizionati negli anni passati dal Comune e allestiti con la collaborazione di scuole e associazioni. Nel maxi-stanziamento di 350 mila euro per le feste natalizie approvato questa mattina dal centrodestra, non ci sarà spazio infatti per una iniziativa che aveva portato il clima natalizio anche nei quartieri meno centrali della città. È il secondo anno che questo avviene ma quest'anno non c'è la motivazione del coprifuoco e del lockdown. Negli anni del centrosinistra gli alberi di Natale erano stati posizionati in diverse piazze della città, invitando scuole ed associazioni ad addobbarli per diffondere il clima natalizio anche fuori dal centro cittadino. Il costo di questi abeti era complessivamente molto contenuto."

I consiglieri evidenziano come l'abitudine di posizionare alberi nelle piazze di tutti i quartieri era molto apprezzata mentre quest'anno l'unico albero presente sarà quello in centro, senza alcuna motivazione specifica da parte del Comune:

"Non può essere una ragione economica, perché la giunta ha trovato 350 mila euro per gli eventi natalizi: chiediamo alla giunta Masci di ripensarci e di non negare l'occasione di vivere il clima natalizio anche a chi non vive in pieno centro".