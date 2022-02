L'assessore Patrizia Martelli esce dalla Lega: "Non sono più un loro riferimento"

L’assessore allo sport del Comune di Pescara, Patrizia Martelli, ha comunicato ufficialmente la sua fuoriuscita dalla Lega. In una nota, infatti, l'ormai ex rappresentante del Carroccio ha dichiarato quanto segue: “Ho serenamente svolto l’incarico di assessore che mi è stato affidato dal sindaco Masci nel 2019, impegnandomi per Pescara con tutte le mie forze. Mi dispiace enormemente che i consiglieri della Lega in Comune abbiano ritenuto di non considerarmi più un loro riferimento. Per il rispetto che ho per loro non posso rimanere nella Lega, con grande rammarico, ma con la serena convinzione che sia la scelta giusta da compiere”.

Martelli si riferisce al fatto che la Lega già l'aveva scaricata da tempo nell'ambito del discorso relativo al rimpasto di giunta. “Il mio unico obiettivo – ha puntualizzato l’assessore – è quello di continuare a lavorare e amministrare nell’interesse esclusivo della città. Sono grata al sindaco Carlo Masci per la fiducia che mi ha sempre dimostrato sin dal primo giorno, garantisco che sarò sempre a sua disposizione e a disposizione dei colleghi consiglieri, di tutti i colleghi consiglieri, per lavorare insieme a tutela e beneficio dei cittadini di Pescara”.

I ringraziamenti al primo cittadino non sono casuali, in quanto è proprio Masci che sta cercando in tutti i modi di mantenere Martelli all'interno della sua squadra di governo. Le altre manovre riguarderebbero l’attuale assessore alla cultura Mariarita Paoni Saccone (in quota Fratelli d'Italia) che potrebbe essere sacrificata in favore della consigliera Maria Rita Carota, presidente della commissione politiche sociali ed esponente, appunto, della Lega.