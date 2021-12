Zaki scarcerato, Di Iacovo: "Ma non possiamo abbassare la guardia"

Lo scrittore Giovanni Di Iacovo, consigliere comunale del Pd, esprime tutta la propria gioia dopo la notizia che Patrick Zaki sarà scarcerato. Questo il post pubblicato da Di Iacovo sui social:

"Dopo 22 mesi di ingiusta e vergognosa detenzione, arriva finalmente una bella notizia. La battaglia non è vinta perché Patrick non ha ricevuto la piena assoluzione come meriterebbe, è ancora imputato, quindi non possiamo abbassare la guardia. Ma essere felici per la notizia, questo sì".