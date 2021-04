Il giovane studente egiziano Patrick Zaki sarà cittadino onorario di Pescara

Lo studente egiziano Patrick Zaki sarà cittadino onorario di Pescara. Lo ha deciso il consiglio comunale che ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno presentato dai consiglieri del M5s che chiedeva questo riconoscimento per il giovane studente dell'università di Bologna in carcere da oltre un anno con l'accusa di aver diffuso notizie false e propaganda sovversiva attraverso i suoi canali social.

Il consigliere pentastellato Sola si è detto emozionato per questo risultato, considerando che era il primo firmatario della mozione:

"La città di Pescara dà un messaggio bellissimo: valori come la libertà di pensiero, di espressione e di partecipazione pubblica vanno difesi oltre ogni confine, da qualunque istituzione pubblica che si definisca tale. Un gesto significativo di vicinanza e di partecipazione a quella comunità internazionale che ha il dovere di impegnarsi sempre per il rispetto dei diritti di tutti”.

I consiglieri Alessandrini, Di Renzo e Lettere hanno ricordato che già il Senato è intervenuto sul caso di Zaki per il conferimento della cittadinanza italiana dopo la mobilitazione iniziata fin dal momento della sua carcerazione nel 2020:

Non si può restare in silenzio davanti ad una vicenda che ci unisce tutti, senza confini territoriali, ideologici o partitici, e rappresenta un messaggio di solidarietà per chi si batte in difesa dei diritti umani. Ci auguriamo che Patrick possa venire presto a Pescara er ritirare personalmente questa onorificenza e poterlo accogliere come un nostro concittadino