Pasti senza glutine per tutti nelle mense scolastiche in occasione della giornata mondiale della celiachia

Il Comune di Pescara, con l'assessore e vicesindaco Gianni Santilli, ha deciso di celebrare in modo singolare la giornata mondiale della celiachia, la patologia legata all'intolleranza al glutine, fissata per il 16 maggio. In quell'occasione, infatti, Santilli ha chiesto alla Serenissima, la società che si occupa della refezione scolastica nelle scuole di Pescara, di preparare un menu senza glutine che verrà offerto a tutti gli alunni per sensibilizzarli a questo tema.

Santilli, da noi contattato, ha aggiunto:

"Nell’anno scolastico 2021/2022, che è ovviamente l’ultimo dato completo disponibile, sono stati complessivamente erogati 3571 pasti senza glutine per bambini e 1142 pasti senza glutine per le insegnanti che ne avevano fatto richiesta. Con questa iniziativa intendo sostenere e far crescere la sensibilità intorno a ciò che riguarda la celiachia, quindi alle situazioni a essa legate, offrendo ai docenti l’occasione per condividere con gli alunni le buone pratiche per la risoluzione delle criticità collegate all’interno dei contesti scolastici. Spero che questa attività che abbiamo scelto di portare avanti raccolga l’apprezzamento e l’attenzione delle persone celiache e dei loro familiari."

Il vicesindaco ha fatto anche sapere che assieme al sindaco Carlo Masci e al dirigente comunale di settore in quella giornata si recherà in una mensa scolastica per pranzare con i bambini consumando proprio il menù senza glutine.