Il sindaco di Lettomanoppello: "Passolanciano-Maielletta penalizzato dall'assenza dell'innevamento artificiale"

Il comprensorio di Passolanciano-Maielletta è penalizzato dall'assenza di un impianto di innevamento artificiale.

A sottolinearlo è il sindaco di Lettomanoppello, Simone Romano D'Alfonso.

«Sono ancora qui con la preoccupazione e la delusione che provo per la situazione attuale della nostra amata montagna, la Maiella, e in particolare della stazione sciistica Passolanciano Maielletta», dice il primo cittadino.

Che poi prosegue: «Nonostante la bellezza della giornata odierna, domenica 28 gennaio, è con rammarico che constatiamo un'ulteriore delusione da parte dei turisti e la continua compromissione dell'immagine di promozione turistica che stiamo cercando di costruire. A differenza di altre stazioni sciistiche come Campo Imperatore sul Gran Sasso, Roccaraso, Campo Felice, ecc, notiamo ancora di più che non siamo in grado di offrire un'esperienza completa sulla nostra neve, a causa dell'assenza di un impianto di innevamento artificiale. Risale al 2016 il progetto ambizioso che prevedeva proprio questo miglioramento, supportato dalla dotazione finanziaria considerevole di 22,2 milioni di euro. Tuttavia, a oggi, ci troviamo a constatare che tale previsione non è stata realizzata, lasciandoci considerevolmente indietro rispetto ad altre località montane, che oggi invece danno di sé un immagine di ammodernamento e di accoglienza speciale. La mancanza di un impianto di innevamento artificiale non solo impedisce agli appassionati di sci e snowboard di godere appieno delle nostre piste, ma influisce anche sulla possibilità di offrire attività legate alla neve a un pubblico sempre più ampio. L’ impegno deve essere massimo affinché venga fatto tutto il possibile per far fronte a questa situazione e per garantire che i progetti in sospeso vengano ripresi e portati a termine. La valorizzazione della nostra stazione sciistica è fondamentale non solo per il turismo, ma anche per la nostra identità e il nostro orgoglio di comunità del comprensorio sciistico. La collaborazione e gli sforzi di chi di competenza devono essere necessari per rendere Passolanciano-Maielletta una destinazione sciistica all'altezza delle aspettative e delle potenzialità che possiede».