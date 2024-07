Arrestato ad agosto 2023 in Egitto, il caso di Luigi Giacomo Passeri accende il dibattito politico in Parlamento

La politica italiana prova ad accendere i riflettori sul caso Luigi Giacomo Passeri, il 31enne pescarese, arrestato in Egitto il 24 agosto dello scorso anno con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti. Oltre alle interrogazioni parlamentari presentate dai deputati Marco Grimaldi (Alleanza Verdi e Sinistra italiana) e Riccardo Magi (gruppo Misto + Europa), si aggiunge la mozione deposita dalla consigliera comunale del Pd Michela Di Stefano e la lettera inviata dal vice presidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli al ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e all’ambasciatore d'Italina presso la Repubblica araba d'Egitto Michele Quaroni. Lettera in cui si chiede di verificare le condizioni di detenzione del ragazzo e di attivare la rete diplomatica per fornire assistenza al detenuto e curare i contatti con la famiglia. Nei messaggi che, seppur di rado, il giovane è riuscito a far recapitare ai fratelli, si parla di torture e di violenze subite. Nei giorni scorsi avrebbe cominciato lo sciopero della fame, così come precisato anche dall’Adnkronos.

«Non vogliamo nuovi casi Salis o Regeni», ha detto nel corso di una seduta parlamentare il deputato Grimaldi, chiedendo al ministro Tajani quali «iniziativa intenda assumere il governo italiano per garantire ogni forma di assistenza e supporto al ragazzo da parte dell’Ambasciata italiana in Egitto». In queste ore si attende una risposta da parte di Tajani. Nel corso della stessa seduta è intervenuta sul caso anche la deputata Laura Boldrini.

«Le lettere di Giacomo sono tragiche», incalza Magi. «Un ragazzo che, da quasi un anno è detenuto in Egitto, in condizioni estremamente precarie e non ha minimamente consapevolezza di cosa gli stia accadendo, perché non riesce a comprendere cosa avviene nelle udienze. La giustizia egiziana generalmente rinvia le udienze prorogando in questo modo la custodia cautelare. Ora è necessario che il ministero degli Esteri faccia urgentemente tutto quello che è in suo potere per accertare le condizioni di Giacomo Passeri e per consentire alla Ambasciata italiana in Egitto di effettuare le visite necessarie in carcere». In quasi un anno di detenzione, infatti, pare che l’Ambasciata abbia effettuato un solo controllo e i tempi del processo sono piuttosto lenti, secondo quanto riferiscono i famigliari.

Il ragazzo, originario della Sierra Leone, è arrivato a Pescara con la famiglia nel 1997. E’ stato arrestato nel penultimo giorno di vacanza. Il giorno dopo sarebbe tornato a Londra, dove vive assieme alla sorella.