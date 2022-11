Passaggio di Provincia e Ambiente al Comune, Pignoli: "Salvaguardare i posti di lavoro"

Nell’ultima seduta della commissione controllo e vigilanza c'era, all’ordine del giorno, la discussione sullo spostamento del passaggio di competenze della società Provincia e Ambiente dalla Provincia al Comune di Pescara tramite la propria partecipata Pescara Energia.

Un passaggio che “chiedo sin da ora possa salvaguardare tutti gli attuali posti di lavoro”, afferma il consigliere Massimiliano Pignoli, aggiungendo: “Mentre si aspetta il parere di competenza della Regione Abruzzo, nel corso della commissione ho sollevato il problema del futuro dei dipendenti. A quanto risulta ad oggi, dei 19 dipendenti attualmente in forza a Provincia Ambiente. 15 hanno già accettato la ricollocazione occupandosi della manutenzione caldaie dei paesi della provincia di Pescara. Ne rimarrebbero da collocare 4. E in questo caso il Comune ha rispedito la palla alla Provincia che al momento non ha fornito alcuna risposta”.

Per questo motivo Pignoli annuncia che darà "battaglia, tanto in commissione quanto in consiglio comunale, affinché anche a questi 4 lavoratori sia trovata una collocazione adeguata. Tutti i lavoratori di Provincia Ambiente dovranno essere ricollocati e avere un futuro occupazionale garantito, nel passaggio del controllo da un ente all’altro. Soprattutto in questo momento storico con una crisi che attanaglia tante famiglie, non possiamo permetterci di lasciare qualcuno senza lavoro".