La denuncia del consigliere Pettinari: "Allagata un'area di passaggio dell'ospedale di Pescara" [VIDEO]

Un'area di passaggio dell'ospedale di Pescara allagata dopo le infitrazioni d'acqua nella giornata di ieri, venerdì 20 novembre, con la città che è stata sotto la pioggia per l'intera giornata.

Questa la denuncia che fa il vice presidente del consiglio regionale, Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle che si chiede: «Vi sembra normale che si allaghi anche parte dell’ospedale di Pescara? A me, no».

Questo quanto aggiunge il consigliere regionale pentastellato in una condivisione su Facebook:

«Parliamo di un passaggio dedicato anche ai pazienti Covid per raggiungere le sale ove si effettuano gli esami specialistici. In queste condizioni un infermiere piuttosto che un operatore socio sanitario (Oss) che spinge una barella secondo voi può transitare al sicuro su un lago d’acqua? Consiglierei a lor signori di tagliare meno nastri, fare meno inaugurazioni in pompa magna e pensare più ai veri problemi infrastrutturali dei nostri edifici pubblici».