Il Partito democratico abruzzese lavora alla rigenerazione e punta dritto alle elezioni regionali

Obiettivi chiari quelli del Partito democratico abruzzese che lunedì 7 novembre tornerà a rinuirse nell'assemblea regione. La “Costituente democratica” questo il titolo scelto per l'incontro che sarà l'occasione per confrontarsi sull'esigenza di rigenerare il partito, ma anche per fare il punto in vista delle regionali del 2024. Un'assemblea aperta anche ai sindacati in segno di vicinanza dopo i gesti intimidatori di cui sono state vittime le sedi anche a Pescara nelle ultime settimane.

Ospite della giornata l'europarlamentare Brando Benifei, capodelegazione del Partito democratico al parlamento europeo.

“La nostra attenzione - dichiara Daniele Marinelli, responsabile organizzazione del Pd Abruzzo - è rivolta al confronto in corso a livello nazionale per la rigenerazione del partito per il quale i contributi dei territori, compreso naturalmente il nostro, assumono un’importanza strategica. Proseguiremo anche nel percorso di avvicinamento alle elezioni regionali del 2024 nell’approccio che sosteniamo da sempre, quello di un partito coalizionale che dia un impulso decisivo alla costruzione di un’alternativa forte, credibile e inclusiva alla fallimentare esperienza dell’amministrazione Marsilio”.

L'assemblea regionale si terrà a partire dalle 18 neal’auditorium Petruzzi di via delle Caserme.