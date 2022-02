La replica della consigliera Paris di Spoltore al presidente Matricciani: "Non ho mai parlato di dimissioni"

Dura replica della consigliera e capogruppo della Lega in consiglio comunale a Spoltore Antonella Paris, dopo le dichiarazioni del presidente dell'assise Lucio Matricciani riferite alla sua decisione di lasciare il consiglio in quanto impossibilitata dalle attuali norme a partecipare alle sedute in presenza, non avendo il green pass rafforzato. La Paris ha innanzitutto spiegato di non aver mai parlato di dimissioni ed anzi, pur di continuare a lavorare come consigliera comunale in presenza avrei comunque continuato a fare i tamponi, pagandoli, come peraltro devo, di tasca mia.

"Se il presidente del consiglio comunale Lucio Matricciani si rammarica fa bene, ma solo perché non ha ben compreso il senso delle mie parole: semplicemente queste regole mi impediscono di esercitare la funzione più importante del mandato, la presenza al consiglio comunale. Peraltro anche i parlamentari non in possesso di certificazione verde rafforzato non possono accedere all'aula. Se avrò la possibilità di partecipare da casa, senza che questo costituisca un aggravio di costi a carico dei cittadini, sarò bel felice di farlo, visto che è esattamente quello che chiedo. Ho chiaramente detto che attribuisco al voto dei cittadini un valore assoluto."

Sulla questione della visibilità e campagna elettorale, la consigliera ha parlato di giudizi irrispettosi da parte di Matricciani che l'aveva accusata di cercare solo una vetrina di visiblità avendo sottoposto la problematica solo ai media:

"Posso solo ricordargli un vecchio proverbio: la gatta frettolosa fece i figli ciechi. Il tempo gli farà capire che chi parla senza pensare e senza guardare la realtà finisce per non vedere al di là del proprio naso. Facendo così pessime figure.