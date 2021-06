Nel parco di Villa Sabucchi arriva un nuovo gioco per i bambini

Nel parco di Villa Sabucchi è disponibile da ieri 17 giugno una nuova postazione di gioco per i bambini. L'inaugurazione è avvenuta alla presenza del presidente del Lions club Giovanni De Massis che ha donato il gioco all'amministrazione comunale, oltre alla presidente della Laad Vera De Gregoris che gestisce il parco, e al consigliere comunale Cristian Orta in rappresentanza del Comune.

Orta ha spiegato che in un parco grande e bello come quello di Villa Sabucchi, queste proposte per i bambini sono sempre ben accette da parte del Comune perchè i più piccoli rappresentano il nostro futuro.

"In questo modo favoriamo occasioni di divertimento e di crescita dei minori sotto il profilo relazionale e della psicomotricità. Ben vengano dunque queste opportunità, per le quali in questa circostanza voglio ringraziare il presidente De Massis e tutti coloro che hanno collaborato."