"Distrutta da due anni l'area giochi inclusiva nel parco dei Sogni", la denuncia di Frattarelli [FOTO]

«L'amministrazione comunale taglia fuori i disabili dal parco dei Sogni, distrutta da due anni l'area giochi dedicata ai portatori di disabilità».

A segnalare questa situazione è il consigliere comunale Mirko Frattarelli, capogruppo della lista "Per Sclocco sindaco".

L'esponente del centrosinistra invita l'amministrazione comunale a farsi una passeggiata nel parco dei Sogni di via Mafalda di Savoia.

«In maniera da rendersi conto che l'area versa in condizioni pessime, e che ha soprattutto perso le caratteristica di inclusività e accoglienza che ha sempre avuto negli ultimi dieci anni, quando l'amministrazione comunale nel 2013 inaugurò l'area giochi per diversamente abili. Un'area dotata di passerelle dedicate esclusivamente alle carrozzine e di giochi nati proprio per i portatori di disabilità. Un fiore all'occhiello per la città di Pescara, un vero parco a misura di tutti, soprattutto dei più deboli».

Poi il consigliere di opposizione prosegue: «Purtroppo da quando si è insediata l'amministrazione di centrodestra non si è fatto nulla in termini di manutenzione e ripristino del decoro. L'area giochi ammalorata da mesi è priva della sua funzione originaria. Della passerella a misura di carrozzella non vi è più traccia, così come le tre principali attrazioni per disabili risultano essere danneggiate ed inutilizzabili. La casetta di legno è deturpata da scritte e disegni osceni, così come il battello a cui pochi mesi fa è stata rifatta la rampa, sbagliando però le misure e quindi l'impossibilità per la carrozzella di accedervi sopra. Una vergogna che di fatto ha escluso chi quel parco lo frequentava in quanto dotato di attrazioni specifiche per disabili. Presente all'interno del parco uno sporchissimo e mai sanificato bagno chimico per disabili posto sopra l'erba, ma dove non esistono sali e scendi, indispensabili per chi è portatore di disabilità e costretto a stare su una carrozzina».

Questa la conclusione di Frattarelli: «Anche la condizione dell'erba è pessima, arsa dal sole, nonostante la presenza di un costoso impianto di irrigazione fuori uso. La mancanza di acqua e irrigazione sta mettendo a dura prova la vita delle ex magnolie di piazza Salotto, secche e morenti. Insomma, un parco di cui all'amministrazione non interessa nulla, e lo testimoniamo le decine di segnalazioni del sottoscritto a cui mai e poi mai sono seguiti fatti e ripristino del decoro. I cittadini del quartiere chiedono che l'area giochi venga una volta per tutte resa fruibile e che non versi più nel degrado. Anche delle telecamere promesse dall'amministrazione si è persa traccia, e di conseguenza vandali e malintenzionati hanno vita facile nel distruggere e deturpare il bene pubblico».