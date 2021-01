Il parco Michetti potrà essere gestito dal Comune di Pescara: approvata la mozione del Pd

Il parco Michetti, che si trova vicino al palazzo Quadrifoglio a Pescara, potrà essere gestito dal Comune di Pescara. È stata infatti approvata dal consiglio comunale la mozione del gruppo consiliare del Pd riguardante proprio il recupero di quell'area, inaugurata negli anni '90 dalla Provincia e realizzata anche grazie alla partecipazione di Licia Colò.

Da anni il parco è nel degrado, spiega il capogruppo Giampietro, e dunque ora si potrà avviare una trattativa con l'ente provinciale per la riapertura al pubblico:

"Uno spazio verde nel cuore del quartiere amministrativo della città, a pochi passi da Comune, Provincia e Prefettura, lasciato in completo abbandono nel quale gli interventi di manutenzione ordinaria della Provincia si sono fermati da alcuni anni con il risultato che lo spazio è ormai diventato un luogo di degrado, chiuso al pubblico e pessimo biglietto da visita per le massime istituzioni.

Se un cittadino privato lasciasse uno spazio verde in quelle condizioni verrebbe presto multato: a questo punto è necessario che Comune e Provincia si siedano e agevolino una sinergia per la riapertura di un parco in un quartiere, quello di Pescara centro, che soffre per la carenza di spazi verdi".