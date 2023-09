L'asilo nel parco di via della Fornace Bizzarri torna ad essere "un caso": finisce nella guida dei parchi e infiamma di nuovo la politica

Vanno avanti i lavori nel parco di via della Fornace Bizzarri dove sono arrivati i mezzi della ditta che si sta occupando della costruzione dell'asilo nido, ma nonostante la fine della vicenda giudiziaria che con la sentenza del consiglio di Stato ha dato il definitivo via libera alla realizzazione del progetto voluto dall'amministrazione a valere su fondi del pnrr, il parco è tornato di nuovo protagonista nel dibattito politico con i residenti che, da parte loro, rilevano come lo stesso sia presente nella recente guida presentata in Comune: è il parco cittadino numero 77, sottolineano nella pagina social del comitato nato in difesa dell'area verde.

Al di là di un aggiornamento che andrebbe fatto, sono state le parole del segretario provinciale della Lega a sollevare un polverone arrivato fino a Palazzo di Città. Nel corso del consiglio comunale del 21 settembre con cui il sindaco Carlo Masci ha ufficializzato la nomina a vicesindaco dell'assessore Adelchi Sulpizio in sostituzione di Gianni Santilli che ha rassegnato le dimissioni dal ruolo in concomitanza con l'uscita dalla Lega e l'ingresso in Fratelli d'Italia, ad intervenire è stato il consigliere comunale del Pd Francesco Pagnanelli.

“Gravi” per lui le dichiarazioni rilasciate dal coordinatore provinciale del Carroccio ha espressamente messo nero su bianco nella nota a commento dell'uscita di Santilli dalla Lega, che alcune sue scelte sarebbero state sostenute solo per “spirito di appartenenza” e mai condivise. Scelte che riguardano non solo il caro mense, ma anche la volontà di costruire il parco in via della Fornace Bizzarri. “Andiamo incontro a due ammissioni di responsabilità politica grave – afferma Pagnanelli -. Si dice che si sono assecondati solo i capricci di Santilli e che la Lega non era intenzionata a sostenere quelle iniziative. Si ammette quindi – questa la seconda responsabilità per l'esponente dem - di non fare gli interessi dei pescaresi, ma di Santilli. Siamo davanti ad una situazione che lascia senza parole. Si fa politica e si amministra per le volontà di uno che decide cosa sia giusto e cosa non sia giusto senza ch dei consiglieri lo condividano e solo perché ne va dell'integrità della maggioranza. Mi chiedo cosa farà la Lega: rimettiamo le cose come stavano prima”, aggiunge.

“A Fratelli d'Italia – ha concluso parlando di continui 'acquisti' in casa Carroccio – chiediamo invece qual è la loro posizione su queste due questioni: è quella di fare la compravendita consiglieri o avete una posizione politica per la città di Pescara che volete governare facendo l'en plein dei seggi elettorali?”.

Insomma il clima da campagna elettorale in vista delle prossime comunali è palpabile e alcuni dei temi che ne faranno pienamente parte anche: tra questi ci sarà sicuramente la vicenda del parco di via della Fornace Bizzarri che sembra diventare sempre più un simbolo di quella che sarà la battaglia del centrosinistra alle prossime amministrative.