Cremonese conferma: "Al posto dell'ex mercatino etnico un parcheggio sorvegliato h24"

Interpellato da IlPescara.it, l'assessore comunale al commercio Alfredo Cremonese conferma che al posto dell'ex mercatino etnico, inaugurato dall'amministrazione Alessandrini negli ultimissimi giorni di governo, "verrà realizzato un parcheggio che sarà sorvegliato h24, anche con tariffe agevolate a disposizione dei residenti ma soprattutto di coloro che avranno bisogno di un parcheggio di interscambio, perché chi arriverà in stazione con il treno, o dovrà partire per altre destinazioni, avrà la possibilità di lasciare lì la macchina", dice.

"Stesso discorso per chi avrà la necessità di prendere un aereo, in quanto in quel punto ci sarà altresì un collegamento diretto per poter raggiungere agevolmente l'aeroporto d'Abruzzo. Di conseguenza anche in quel caso si potrà lasciare la macchina in questo nuovo parcheggio di scambio che, lo ribadisco, sarà sorvegliato 24 ore su 24", aggiunge Cremonese. Ora chi sta seguendo tutto l'iter è l'assessore Luigi Albore Mascia, che ha la delega alla mobilità, con un intervento importante di Pescara Multiservice.

I tempi per la costruzione di questo parcheggio sono brevissimi, e i lavori dovrebbero essere avviati entro l'estate, anche perché "abbiamo approvato la delibera già da un po' di tempo - spiega Cremonese - dal momento che è stata portata in giunta qualche mese fa. Voglio ricordare che nel nostro programma elettorale avevamo promesso che saremmo andati a chiudere il mercatino etnico, e lo abbiamo fatto nei primi sei mesi della consiliatura. Personalmente, dunque, ho mantenuto un impegno preciso che avevo preso con la cittadinanza".