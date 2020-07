Parcheggiatori abusivi nell'area di risulta, Di Pasquale (Forza Italia) sollecita il sindaco

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, porti il problema dei parcheggiatori abusivi presenti nell'area di risulta al tavolo prefettizio per l'ordine e la sicurezza.

A chiederlo è il consigliere comunale Alessio Di Pasquale di Forza Italia che parla di vera e propria «emergenza parcheggiatori abusivi nell'area di risulta».

«Torna il doppio pedaggio sulle aree di risulta di Pescara», dice l'esponente forzista, «dopo una mini-tregua concessa dal Covid-19 che, di fatto, ha svuotato per tre mesi l’area di sosta, sono tornati, infatti, da qualche giorno i parcheggiatori abusivi, tutti extracomunitari che assillano i poveri automobilisti malcapitati i quali, dopo aver pagato il ticket regolare alla Pescara Multiservice, sono costretti a sganciare altri spiccioli, ovviamente da un euro in poi, per non essere tallonati da due o più posteggiatori. E per chi si rifiuta, piovono insulti, in italiano o in lingua straniera, accompagnati da gesti inequivocabili, specie se il malcapitato è donna. È evidente che parliamo di una situazione intollerabile con soggetti che non temono neanche la presenza a due passi del presidio della polizia municipale, allestito negli spazi degli ex silos dell’acqua».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Di Pasquale chiede che il primo cittadino solleciti il neo prefetto che si insedierà lunedì mattina per avere controlli serrati da parte anche delle altre forze di polizia, in supporto ai nostri vigili urbani, specie nelle ore serali.

«Chiederò inoltre», conclude il consigliere comunale dopo le segnalazioni ricevute dai cittadini, «la convocazione di una seduta della commissione sicurezza del collega Armando Foschi in sopralluogo sul posto per renderci conto personalmente di quanto denunciano ogni giorno centinaia di automobilisti».