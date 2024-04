Parcheggi a pagamento nel terminal bus, Pettinari: "Pericolosità estrema per autisti e automobilisti" [FOTO]

«Caos nell'area di risulta a Pescara, per via di alcune modifiche alla viabilità decise dall'attuale amministrazione comunale, per consentire la bonifica nella zona nord del parcheggio».

A denunciare questa situazione è il candidato sindaco civico di Pescara, già vicepresidente del consiglio regionale, Domenico Pettinari, che parla di «caos generale con parcheggi a pagamento posizionati nella zona preclusa all'accesso delle vetture e riservata, invece, alla viabilità degli autobus che non riescono più ad avere spazio di manovra».

Lavori partiti lo scorso 3 aprile e che proseguiranno fino al prossimo 30 maggio.

«Determinando», sottolinea Pettinari, «una situazione di pericolo che mette in seria difficoltà gli autisti degli autobus, gli automobilisti e anche coloro che si trovano a dover transitare in questa zona. Ci troviamo di fronte all'ennesima conferma di come questa amministrazione comunale non riesca a gestire nemmeno l'area di risulta, dove più volte abbiamo assistito a modifiche della viabilità e dei parcheggi. Una situazione tanto grave quanto quasi scontata, se solo pensiamo a tutte quelle scelte scellerate sulla viabilità, totalmente compromessa, come Viale Marconi o altre zone in totale stato di caos e abbandono».

Al fianco di Pettinari, anche Alex Orlandi, segretario per la Regione Abruzzo di Orsa Trasporti, il quale si associa alla protesta parlando di «autisti esasperati che non riescono più agevolmente a svolgere il loro lavoro e che già nelle prossime ore, potrebbero bloccare il servizio urbano».

«Raccogliamo il grido di allarme e la richiesta di aiuto di questa categoria», conclude Pettinari, «facendoci portavoce e chiedendo all'Amministrazione comunale di ripristinare nell'immediato una situazione di normalità nell'interesse di tutti».