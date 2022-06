Parcheggi gratuiti sulla Strada parco, i consiglieri Frattarelli e Sclocco: "Un fallimento e una contraddizione"

Un “fallimento” e una “contraddizione”. Così i consiglieri comunali Mirko Frattarelli e Marinella Sclocco (lista Scollo sindaco) definiscono l'annuncio dell'assessore comunale alla mobilità Luigi Albore Mascia sul ritorno dei parcheggi sulla Strada parco. “Ci troviamo di fronte all'ennesima operazione spot che però priverebbe per l'ennesima volta i cittadini di 900 metri di strada parco, a danno appunto di bici e pedoni – denunciano -. Dopo l'operazione 'parcheggi a pagamento' sul lungomare nord, si vuole fare sostare gratuitamente l'auto sulla strada parco. Una contraddizione che lascia perplessi e che graverà sulla pelle dei cittadini pescaresi che da decenni utilizzano l'unico corridoio verde della città per fare sport, passeggiate e vivere momenti di relax lontani dalle auto. Ancora una volta si utilizza la Strada parco in maniera impropria e scellerata”,chiosano Frattarelli e Sclocco”.

“Sono anni che l'ex tracciato con l'alibi 'dell'emergenza parcheggi' viene violentato a suon di ordinanze. Pescara deve guardare lontano senza rincorrere le emergenze, ma dovrebbe puntare con forza investendo tutto sulla mobilità dolce nei suoi luoghi piú naturali, e la strada parco è uno di questi luoghi. Autorizzare anche quest' anno il parcheggio sulla Strada parco – concludono - è il fallimento della politica locale che non riesce a progettare il futuro di questa città e dei suoi spazi più preziosi”.