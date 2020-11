Sull'emergenza Covid Paolucci incalza Marsilio: "Faccia chiarezza sulla reale situazione dell'Abruzzo"

Marsilio deve riferire in commissione qual è la reale situazione dell'Abruzzo per quanto riguarda l'emergenza Covid. Lo ha detto il capogruppo alla Regione del Pd Paolucci, intervenendo in merito alle recenti dichiarazioni del presidente della Regione che ieri ha fatto sapere come si sia raggiunta la saturazione dei posti letto ordinari nei reparti di malattie infettive abruzzesi.

Ma fino a ieri Marsilio, dove ha vissuto? Come fa a dichiarare il 31 ottobre che tutto e' sotto controllo e smentire se stesso il giorno dopo, 1 novembre?. A conferma di queste lacune della governance oggi sulla stampa il comitato tecnico scientifico che supporta il Governo nelle scelte inerenti i provvedimenti per ridurre i contagi da coronavirus, indica l'Abruzzo fra le Regioni ad alto rischio, con indice rischio di trasmissione non valutabile. La Regione e' collocata fra quelle dove la situazione e' da monitorare attentamente per via della sua gravita' o per la mancanza di una cognizione precisa: altro che terza regione con le migliori risposte d'Italia come il presidente vantava, prima di smentirsi clamorosamente con l'appello di ieri.

Il centrosinistra aveva chiesto di riferire già il 29 settembre scorso, ma ora aggiunge Paolucci occorre subito conoscere la situazione delle strutture sanitarie conoscendo anche l'indice di impiego delle risorse umane per tutelare i pazienti ma anche chi opera per lavorare in sicurezza garantendo il diritto alla salute ed alla vita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.