Paolucci torna ad attaccare la giunta Marsilio sui vaccini antinfluenzali: "Mancano dosi, Abruzzo allo sbando"

Abruzzo allo sbando per quanto riguarda la campagna antinfluenzale. Lo ha ribadito nuovamente il capogruppo alla regione del Pd Paolucci, tornando sull'argomento della mancanza di dosi ed attaccando la giunta Marsilio ancora una volta colpevole a suo dire di immobilismo.

Secondo Paolucci, ancora una volta la Regione non fornisce risposte precise e chiare su come sarà gestita la campagna di vaccinazione, che in questo particolare momento legato al Covid diventa quanto mai fondamentale. Secondo il capogruppo, sul territorio è presente una disorganizzazione imbarazzante ed ha attaccato anche il direttore del dipartimento di sanità regionale D'Amario che avrebbe fatto lo scaricabarile sulle responsabilità per l'approvigionamento delle dosi del vaccino.

Paolucci ha aggiunto che procedere a vaccinazioni a tappeto nel minor tempo possibile è cruciale per i sanitari che dovranno fare la diagnosi differenziata rispetto al Covid, considerando che in base ad alcune risultanze lo stesso vaccino antinfluenzale aumenterebbe le difese immunitarie avendo un potere indiretto per ridurre i contagi.